مكتب سليم سعادة: السلطات الأمنية أبلغته عن إلقاء القبض على بعض الذين اعتدوا عليه وحطموا سيارته

لفت مكتب النائب ​سليم سعادة​، إلى أنّ "السلطات الأمنية والقضائية المختصة اتّصلت بالنائب سعادة وأبلغته عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص الّذين اعتدوا عليه وحطّموا سيارته وهو في طريقه إلى ​مجلس النواب​".

وأشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "سعادة شكر السلطات على جهودهم، وأبلغهم عدم رغبته كما سبق وأعلن بالإدعاء على أحد، بل أبدى رغبة صادقة في العفو عنهم".