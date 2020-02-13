لفت مكتب النائب سليم سعادة، إلى أنّ "السلطات الأمنية والقضائية المختصة اتّصلت بالنائب سعادة وأبلغته عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص الّذين اعتدوا عليه وحطّموا سيارته وهو في طريقه إلى مجلس النواب".
وأشار في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "سعادة شكر السلطات على جهودهم، وأبلغهم عدم رغبته كما سبق وأعلن بالإدعاء على أحد، بل أبدى رغبة صادقة في العفو عنهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب سليم سعادة: السلطات الأمنية أبلغته عن إلقاء القبض على بعض الذين اعتدوا عليه وحطموا سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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