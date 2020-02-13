أبو الحسن: أول خطوة مطلوبة من الحكومة هي ضبط الاسعار

رأى أمين سر ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "‏الخطوة الأولى المطلوبة من ​الحكومة​ وتحديداً من ​وزارة الإقتصاد​ هي المباشرة بضبط الأسعار الجنونية المتفلّتة، والتي لا تتناسب إطلاقاً مع سعر صرف العملة"، متسائلا "لماذا يُسمح لبعض المؤسسات التابعة للدولة او المتعاقدة معها بأن تسعّر ب​الدولار​"، معتبرا أن "الناس هم الضحية والجلادون كثر".

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