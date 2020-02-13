فادي الجميل: أخذنا وعدا من دياب أن تتأمن مطالبنا بحلول آخر الشهر

لفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي، إلى "أنّنا أخذنا وعدًا من دياب أن تتأمّن مطالبنا بحلول آخر الشهر"، مركّزًا على أنّ "الصناعة ستبقى من الأولويات على الرغم من كلّ الإجراءات".
وأوضح أنّ "هناك مصانع أقفلت وأُخرى قنّنت، وقد أصبح الصناعيون "على آخر نفس"، فالقطاع لم يعد يستطيع أن يتحمّل ويجب أن تُؤمّن له الأموال"، مشيرًا إلى "أنّناتحدينا كلّ المشاكل ولكن لا يمكن أن نقوم بالعجائب، فعدم وجود المواد الأوليّة يعني لا صناعة".
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