الشيخ حسن: قطاعات عديدة بحاجة لإصلاح حقيقي قبل أن نصل إلى الانفجار

امل شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​نعيم حسن​ في تصريح أن "تُبادر ​الحكومة​ بعد نيلها الثقة البرلمانية إلى العمل على تنفيذ إجراءات عملية سريعة، تعالج الأزمات الخانقة التي تعاني منها البلاد مالياً واقتصادياً ومعيشياً؛ علّها بذلك تكسب ثقة المواطنين التي هي الأهم".

ورأى حسن أن "قطاعات عديدة بحاجة لإصلاح حقيقي فعلي لكي يتوقف فيها النزف المالي والهدر؛ قبل أن تصل الأمور إلى الانفجار الاجتماعي الخطير الذي سيسقط الهيكل على رؤوس الجميع".