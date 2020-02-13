تعميم من دياب الى الإدارات لضبط الإنفاق العام وحصر الحجوزات بالنفقات

اصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ تعميما الى جميع الإدارات العامة بشأن ضبط الإنفاق العام وحصر الحجوزات بالنفقات الضرورية، حمل الرقم 2020/5 وجاء فيه: "في إطار عملية التقشف والسعي إلى ضبط الإنفاق العام و​العجز​ خلال العام 2020 من جهة، وفي ضوء محدودية الواردات المقدر تحصيلها بالمقابل لتغطية حاجات الإدارات العامة ونفقاتها من جهة أخرى، وإنطلاقا من كون المعالجة اللازمة تتطلب تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية، ومساندتها ​وزارة المالية​ في عملية ضبط العجز ومنع تفاقم المديونية العامة، لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة حصر حجوزاتها بالنفقات الضرورية جدا لتسيير المرفق العام والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، وذلك إلى جانب ضرورة قيامها بالإصلاحات اللازمة لترشيد إنفاقها بمختلف انواعه".

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