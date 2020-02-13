القرعاوي: الحملة على الحريرية هي لضرب انجازات مشروع رفيق الحريري

رأى النائب ​محمد القرعاوي​ في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "الحملة المشبوهة التي تشنها بعض القوى السياسية على الحريرية الوطنية، هي من الذين ساهموا بحروبهم العبثية في تدمير الكثير من مؤسسات ​الدولة​، والذين لم تكن لهم بصمة إيجابية واحدة تذكر في إعادة الإعمار"، معتبرا أن هؤلاء "يريدون ضرب ما أنجزه الرئيس الشهيد من مشروع سياسي لإعادة مؤسسات الدولة".

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