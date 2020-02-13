لجنة الدفاع عن القضية الارمنية بلبنان: سوريا شاهدة على الابادة الجماعية الارمنية

حييت لجنة الدفاع عن القضية الارمنية في لبنان تبنى مجلس الشعب السوري وبالاجماع القرار الذي يدين ويقر جريمة الابادة الجماعية الارمنية على يد الدولة العثمانية"، معربة عن "تقديرها العميق لقرار مجلس الشعب السوري، وان إقرار هذا القرار انتصاراً للعدالة والحق، وإن الاراضي السورية شاهدة على الابادة الجماعية الارمنية، شاهدة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الارمني من قبل الدولة العثمانية، من قتل وتجويع وتعذيب وترحيل ومسيرات الموت القسري".
ولفتت اللجنة الى انه "أصبحت سوريا اليوم ثاني دولة عربية تعترف بالابادة الجماعية الارمنية من بعد لبنان، وان مجلس الشعب السوري ادان اي محاولة لانكار الحقيقة التاريخية وإعترف بهذا القرار بمسؤولية تركيا عن أول إبادة ارتكبت بداية القرن العشرين وأظهر وفاءاً لشهداء الشعب الارمني".
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