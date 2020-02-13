لجنة الدفاع عن القضية الارمنية بلبنان: سوريا شاهدة على الابادة الجماعية الارمنية

حييت ​لجنة الدفاع​ عن القضية الارمنية في ​لبنان​ تبنى ​مجلس الشعب السوري​ وبالاجماع القرار الذي يدين ويقر جريمة الابادة الجماعية الارمنية على يد ​الدولة العثمانية​"، معربة عن "تقديرها العميق لقرار مجلس الشعب السوري، وان إقرار هذا القرار انتصاراً للعدالة والحق، وإن ​الاراضي السورية​ شاهدة على الابادة الجماعية الارمنية، شاهدة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الارمني من قبل الدولة العثمانية، من قتل وتجويع وتعذيب وترحيل ومسيرات الموت القسري".

ولفتت اللجنة الى انه "أصبحت ​سوريا​ اليوم ثاني دولة عربية تعترف بالابادة الجماعية الارمنية من بعد لبنان، وان مجلس الشعب السوري ادان اي محاولة لانكار الحقيقة التاريخية وإعترف بهذا القرار بمسؤولية ​تركيا​ عن أول إبادة ارتكبت بداية القرن العشرين وأظهر وفاءاً لشهداء الشعب الارمني".