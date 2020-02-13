مارك إسبر: الناتو وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ أن "​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، وافق على تكثيف عملياته في ​الشرق الأوسط​، ويدرس إمكانية توسيع مهماته في ​العراق​، بالتنسيق مع ​بغداد​ و​التحالف الدولي​ الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ ضد ​تنظيم داعش​".

هذا ويخيم التوتر على مجال التعاون العسكري بين ​واشنطن​ وبغداد، منذ اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​ في بغداد مطلع كانون الثاني الماضي.

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