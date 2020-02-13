مارك إسبر: الناتو وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن "حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وافق على تكثيف عملياته في الشرق الأوسط، ويدرس إمكانية توسيع مهماته في العراق، بالتنسيق مع بغداد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".
هذا ويخيم التوتر على مجال التعاون العسكري بين واشنطن وبغداد، منذ اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع كانون الثاني الماضي.
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