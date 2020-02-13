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دي مايو يلتقي حفتر في بنغازي بعد لقاء السراج في طرابلس

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أكدت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، "وصول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى مدينة ​بنغازي​ لإجراء مفاوضات مع قائد "​الجيش الوطني​ الليبي" ​خليفة حفتر​، بعد يوم من مفاوضات في العاصمة ​طرابلس​ مع رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق ​فايز السراج​ ووزير الداخلية فتحي باشاغا".

وكان دي مايو قد أشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المفاوضات التي أجراها في طرابلس أمس، إلى أن هناك "دولا تتجاهل ​السلام​ وتستمر في تسليح أطراف النزاع"، معتبرا ذلك "أمرا غير مقبول"، ومحذرا من "وجود خطر إرهابي لا يمكن التقليل من شأنه في ​ليبيا​"، ومقرا بأن "التدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011 كان خطأ لا يغتفر لا نزال ندفع ثمن عواقبه".

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