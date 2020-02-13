دي مايو يلتقي حفتر في بنغازي بعد لقاء السراج في طرابلس

أكدت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، "وصول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى مدينة بنغازي لإجراء مفاوضات مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، بعد يوم من مفاوضات في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا".
وكان دي مايو قد أشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب المفاوضات التي أجراها في طرابلس أمس، إلى أن هناك "دولا تتجاهل السلام وتستمر في تسليح أطراف النزاع"، معتبرا ذلك "أمرا غير مقبول"، ومحذرا من "وجود خطر إرهابي لا يمكن التقليل من شأنه في ليبيا"، ومقرا بأن "التدخل العسكري الغربي في ليبيا عام 2011 كان خطأ لا يغتفر لا نزال ندفع ثمن عواقبه".
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