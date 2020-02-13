وزير الخارجية اليوناني في الجزائر لبحث الوضع في ليبيا

أشار وزير الخارجية ​الجزائر​ي، صبري بوقدوم الى أنه تطرق "مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، لكل التحديات في البحر الأبيض المتوسط ولاسيما التطورات في ​ليبيا​، حيث سنتحدث عن كل التحديات وخاصة حول الأزمة في الشقيقة ليبيا، باعتبار أن لليونان اهتماما كبيرا بالموضوع".

من جهته، أعرب دندياس عن "سعادته بتواجده في الجزائر"، مشيدا بـ "مساعي الجزائر في حل الأزمة الليبية"، ولافتا الى أن "هناك قلقا كبيرا عند اليونانيين، لذلك وجب وقف العنف في الملف الليبي، كما أن الوضع لا يحتمل العنف، لذا وجب علينا التعاون مع الجزائر لإيجاد حل"، مشددا على "رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا".

ورأى دنياس ان "الحل يكمن في المحافظة على حماية الشأن الداخلي من الاختراق، خاصة وأن هذه الأزمة أصبحت تهدد كل بلدان البحر الأبيض المتوسط".