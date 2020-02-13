شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الصالحى يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الكاتب الصحفى صالح الصالحى، مدير التحرير التنفيذى لجريدة الأخبار، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن الصحفيين، كما تقدم محمد راضى لعضوية مجلس الإدارة، ومحمد الحسينى لعضوية الجمعية العمومية.

وقال صالح الصالحى: "إن الأيام القادمة ستحمل فى طياتها رياحاً جديدة تهب على المؤسسات الصحفية، وأنها قد تتحول إلى عاصفة شديدة تطيح بمن يقف أو يتعنت فى تبنى إرادة إصلاح المؤسسات الصحفية، مضيفا أنه قد تتحول عند البعض إلى نسيم اشتاقت إليه كل الأنفس المخلصة التى تحرص على إصلاح وبناء مؤسساتنا، والفرق بين هذا وذاك هو الإرادة فى إحداث إصلاح حقيقى يحتوى كل سلبيات الماضى، ويقف فى وجه كل محاولات عرقلة أى رؤية حقيقية مخلصة تكون نتائجها أن يتولى كل مخلص فى مؤسسته زمام أمورها، يحافظ على مقدرات تراثنا الصحفى العريق ويعظم من قدراته لنعبر هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف أن ما أصاب المؤسسات الصحفية من ترد للأوضاع الاقتصادية وانخفاض أرقام توزيع بعض المطبوعات التى كان لها تاريخ فى عالم الصحافة لأمر محزن للجميع، متابعا: "الأمور لم تفلت من أيدينا ومازالت الفرصة سانحة لكى ننهض بمؤسساتنا وإن عانت من صعوبات وتحديات فى وجود فجوة فى الموارد وتكاليف الإصدار وتحملت الدولة الكثير والكثير منه على مدار ما يقرب من عشر سنوات مرت بها البلاد بأحوال اقتصادية صعبة أثرت على الحالة الاقتصادية للمؤسسات والقوة الشرائية للمواطن، الذى كان بالأمس القريب يستطيع أن يشترى أكثر من مطبوعة يومية وأخرى أسبوعية وازدادت الأوضاع سوءا يوما بعد يوم وتردت أحوال الزملاء الصحفيين المعيشية، فذلك صحفى قضى ربع قرن من الزمان وراتبه لم يتعد الثلاثة آلاف جنيه".

وكانت مؤسسة الأهرام قد تلقت ترشح كل من عبد الرؤف عبد المنعم عبد الرؤف خليفة ونادر أسامة أحمد محفوظ لعضوية مجلس إدارة "صحفيين"، ولعضوية مجلس إدارة "إداريين" حسن عبد المنصف حسن حزين وهشام حسن محمد حسن وأشرف أحمد حسيني أبو السعود، ولعضوية الجمعية العمومية "صحفيين"،رسمي فتح الله حسين فتح الله وكريم رفعت رجب شريف ومحمد مختار محمود حماد، ولعضوية الجمعية العمومية "إداريين "محمد مجدي محمد رجب و للجمعية العمومية " عمال "رأفت عبد الغفار منسي حسين .

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وترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين " في مؤسسة أخبار اليوم جمال سيد حسين محمد و لعضوية مجلس إدارة "إداريين"فهمي على مرسي حجاب ولعضوية مجلس الإدارة " عمال "محمد ربيع فراج ربيع ومحمود سليمان أحمد محمد، ولعضوية الجمعية العمومية "صحفيين"مصطفي يونس احمد يونس ومحمد طه الغريب محمد لطفي وايمن فاروق على يوسف وهشام زكريا عبد الفهيم عبد الرحمن و لعضوية الجمعية العمومية " إداريين " سامي محمد زين الدين الوهاب النجار واحمد محمد صلاح الدين ابو الحسن .

و في مؤسسة دار التحرير، ترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين"شرين جمال لطيف حاتم ونسرين صادق محمد أبو العنين وعبد الناصر عبد الله موسي سعد، وترشح لعضوية مجلس إدارة "إداريين" مصطفي هلال عمر جمعه واحمد عبد الفتاح إبراهيم عبد الرحمن ومحمود مصطفي محمود الشامي وسعيد الصاوي سيد إبراهيم على و وليد محمد فتحي محمد أحمد ومحمد السيد مصطفي عمر و لعضوية مجلس الإدارة " عمال "حسن محمد حسن عبد الستار و لعضوية الجمعية العمومية "صحفيين"اسلام محمد أبو العطا الطنطاوي، ولعضوية الجمعية العمومية "إداريين"صواف السيد محمد يوسف وسعيد حسن مرسي أحمد وإسلام شفيق شعبان عبد الرحمن واحمد محمد امين متولي و لعضوية الجمعية العمومية " عمال " ترشح محمد فوزي على أبو زيد وانسان محمد محمود مطر ومحمد ثابت جيلاني قناوي.

كما ترشح لعضوية مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال " صحفيين " أشرف عبد الله السيد أبو ستيته ومحمد سيد أحمد السويدي، وترشح لعضوية مجلس إدارة "إداريين"على حسن بكر البكل و لعضوية الجمعية العمومية " صحفيين "أميرة علاء الدين عبد العزيز ومحمد فتحي أمين حبيب وإيهاب سلامة إبراهيم غريب، و في مؤسسة دار المعارف ترشح لعضوية مجلس إدارة "صحفيين"أحمد على محمد على وجوده لطفي جوده و لعضوية مجلس الإدارة " عمال "سعيد عبد التواب حسانين الطحان ومحمود حسن الانور محمد الانور و لعضوية الجمعية العمومية " صحفيين "أحمد حامد طنطاوي تعلب وصلاح ثابت أحمد نور الدين و لعضوية الجمعية العمومية " إداريين "جهاد خالد صابر محمد.