شكرا لقرائتكم خبر عن عادل ناصر: مستقبل وطن عمل على قلب رجل واحد بالانتخابات التكميلية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بما بذلته قيادات الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة الجيزة، والتي أسفرت عن فوز محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب ومرشح الحزب في الانتخابات التكميلية.

وأكد "ناصر"، على الجهد الكبير الذي قام به النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وعصام هلال أمين التنظيم بالحزب، والأمانة المركزية، اللواء يحيى العيسوي أمين الشئون القانونية بالأمانة المركزية، والمسئول عن منطقة غرب ووسط الدلتا بالحزب، فى العملية الانتخابية والتي أثبتت أن هناك قيادات واعية داخل الحزب، وكذلك برهنت على تلاحم حزب مستقبل وطن بين المواطنين.

ووجه "أمين الحزب بالجيزة" الشكر لجميع الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية وأمناء المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة، بعد المجهود الذي بذلوه جميعاً فى العملية الإنتخابية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها أمانة التنظيم وكذلك أمانة قسم الجيزة في الانتخابات.

وقال "ناصر"، إنه عمل منذ توليه مهام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة على توحيد جهود كافة أعضاء الحزب لإعلاء مصلحة الوطن والعمل الحزبي بروح الفريق الواحد لإعلاء اسم حزب مستقبل وطن، مؤكداً أن الاستعدادات التي قامت عليها أمانة الحزب بالجيزة أفرزت حالة من التآخي وإنكار الذات بين الجميع لتنفيذ هدف واحد للجميع.

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وكان قد وجه المرشح محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب بالانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة، الشكر لأهالي دائرة الجيزة الذين لم ينفصل عنهم يوماً سواء كان داخل البرلمان أو خارجه، مؤكداً أن نجاحه بالانتخابات التكميلية بمثابة تشريف وتكليف له والحزب لخدمة المصريين تحت قبة البرلمان.