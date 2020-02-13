شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تقرر احالة خالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء لـ "التحقيق " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة الزميل خالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء للجنة التحقيق النقابية، نظرا لما تم نشره فى الجريدة التى يرأس تحريرها . كما قرر مجلس نقابة الصحفيين، التقدم الفوري للنائب العام، بطلب لفتح واستعجال التحقيق فيما تقدم به هشام يونس مقدم الاستقالة من بلاغات، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لإعمال صحيح القانون لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته عما ورد من اتهامات في البلاغات، أو من ساقها بغير دليل.

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ودعا مجلس النقابة لجنة التحقيق المشكلة من المجلس في جلسته السابقة لبحث أسباب الاستقالة المسببة من عضوية المجلس المقدمة من الزميل هشام يونس، للانعقاد يوم السبت 15 فبراير الساعة 1 ظهرا، مناشدا اللجنة أن تنهي عملها في أقرب وقت ممكن بما لا يخل بتوفر كل ما يستلزمه التحقيق المدقق والمحايد، حتى تقدم تقريرها للمجلس ليتخذ قراره بشأن الاستقالة وفق ما ينتهي إليه التحقيق، وتسليم لجنة التحقيق كل ما تقدم به الزميل هشام يونس للنقابة من استقالات او مذكرات أو مستندات لبحث ما ورد فيها مما له صلة بأسباب استقالته و تمكينها من الاطلاع والحصول على صور من أي مستندات من النقابة، ترى أنها مفيدة في بحثها أسباب استقالة الزميل.

وتابع المجلس قائلا: "يتمتع الزميل هشام يونس عضو المجلس بحقه فى الاطلاع والحصول على أي مستندات وما يراه ضروريًا من النقابة، وذلك عن طريق لجنة التحقيق المشكلة، وتكون اللجنة ملزمة بتمكين الزميل من الحصول على ما يطلبه من أوراق ومستندات ويتم إثبات طلباته واستجابة اللجنة لها فى محضر التحقيق، في ظل القرار الذى اتخذه المجلس فى جلسته السابقة بتنحية الزميل هشام يونس عن أمانة الصندوق نظرا للنزاعات والخلافات المتواصلة التى شابت علاقاته طوال العام المنقضى مع أعضاء المجلس مما ترتب عليه تعطيل أعمال المجلس ومصالح الزملاء، قرر المجلس تكليف الزميل حسين الزناتى ، بأمانة الصندوق".