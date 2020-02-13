رقم قياسي جديد لجماهير الوداد قبل مواجهة الدفاع الحسني الجديدي

محمد فنكار
أعلن فريق الوداد الرياضي، عن تسجيل رقم قياسي جديد في عدد المشتركين لمتابعة مباريات الفريق بمركب محمد الخامس، بعد تمديد العملية إلى غاية اليوم الخميس.
وكشف الموقع الرسمي للفريق “الأحمر” عن اشتراك 13.184 مشجعا، كإجمالي الجماهير التي تحصلت على بطاقة ولوج مباريات الوداد بمدينة الدار البيضاء، سواء في البطولة الاحترافية أو دوري أبطال إفريقيا، وهو الرقم الذي يعد قياسيا خلال فترة قصيرة، بعد التأخر في إعلان الاشتراك بداية الموسم الجاري.
وكانت إدارة الوداد قد فتحت باب الاشتراك لنصف الموسم بأثمنة مناسبة، وهو ما تجاوبت معه العديد من الجماهير الموالية للفريق، خلال الأيام القليلة الماضية، ليرتفع العدد إلى أزيد من 13 ألف مشتركا كرقم إجمالي للموسم الجاري.
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