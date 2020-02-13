سيدة تطلب يد”حبيبها” أمام الجميع في “موروكومول” – فيديو

تقدمت سيدة مغربية بطلب الزواج “مرة أخرى”، من زوجها، في المركب التجاري، ماروكومول، بالدارالبيضاء، ليلة أمس الأربعاء.

وحضّرت الزوجة المفاجأة لزوجها، حبيبها، بالمركب التجاري الشهير، وأنجزت من أجله مقطع فيديو عرض أمام جميع الحاضرين، قبل أن تقتحم هي المشهد، وتنحني على ركبتيها لطلب يده، على الرغم من أنه زوجها، ووضعت خاتما في أصبعه، كأنهما سيرتبطان لأول مرة.

وأصبح الزوجان الآن قريبين من باب الشهرة، إذ يروج مقطع الفيديو، الذي يوثق للواقعة الرومانسية غير المعهودة، بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعاليق مختلفة، منها من يعبر عن إعجابه بالفكرة، ويرى أنها شاعرية، تعبر عن إحساس سام، ومنها من يسخر منها، ومنها من تساءل ما الهدف منها؟ في حين رأى آخرون أنها قصة محبوكة ترويجية لـ”المول”.

فكرة الحدث في حد ذاتها غير معهود في المغرب، وتخالف ما عاهدناه، لكن هل يمكن أن نرى قصة خطوبة حقيقية، تبادر بها الأنثى بنفس الطريقة، مدام رجال مغاربة سبق أن قاموا بها.