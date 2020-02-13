حرب الطرق..إصابة 7 أشخاص في حادث اصطدام حافلة لنقل المستخدمين بسيارة وشاحنة- التفاصيل 

تسبب اصطدام بين حافلة لنقل المستخدمين وشاحنة كبيرة وسيارة خفيفة اليوم الخميس بطنجة، في إصابة 7 أشخاص، اثنين منهما في حالة خطيرة، فيما فر سائق الحافلة.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الحادثة وقعت بحي المرابط، بسبب السرعة التي كانت تسير بها عربة لنقل المستخدمين، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة نفعية وشاحنة كبيرة، أدت إلى إصابة أشخاص على مستوى الرأس والأطراف.
ونقلت سيارة الاسعاف المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، فيما باشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
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