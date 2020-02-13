شغب الكلاسيكو.. حكومة العثماني: نتأسف للأحداث المسيئة لصورة المغرب

اكتفت حكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، بالتعبير عن الأسف لما حدث مساء أمس، من أحداث الشغب، عقب المباراة التي جمعت بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي.

وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “نتأسف لكون هذا الشغب لازال يقع داخل وخارج الملاعب”.

وأضاف الوزير، “نعرف أن الجمهور المغربي ملتزم، ويأتي للملاعب من أجل الفرجة، وهناك سلوك لأشخاص يندسون، وهم غير مرغوب فيهم، وتصرفهم يسيء لسمعة المغرب والكرة المغربية”.

وتحدث عبيابة، عن “وجود لجنة حكومية منكبة منذ شهور، وتبحث عن معالجة قانونية وتربوية وتحسيسية، والهدف المشترك، يتمثل في إنهاء الشغب داخل وخارج الملاعب”.

Advertisements

يذكر أنه على خلفية أحداث الشغب، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، إنه تم توقيف 13 شخصا، للاشتباه في تورطهم في عمليات الرشق بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية وتخريب ممتلكات عمومية وحيازة أسلحة بيضاء وشهب نارية والعنف في حق موظفين عموميين.

وأوضح بلاغ للمديرية، أن “أعمال الشغب خلفت إصابات جسدية في صفوف القوات العمومية، حيث تعرض عدد من أفراد الشرطة لجروح وإصابات بدنية، من بينهم 3 موظفين إصاباتهم متفاوتة الخطورة، فضلا عن إصابة عنصرين للوقاية المدنية و22 مشجعا بجروح طفيفة”.

وأوضح المصدر، أن “الخسائر المادية طالت 19 مركبة للأمن الوطني، وشاحنة تابعة للوقاية المدنية وسيارة للإسعاف، علاوة على إلحاق أضرار بستة مركبات في ملك الخواص”.