رفض برمجة مباراة المصري والنهضة البركانية بالإسماعيلية يحول وجهتها إلى المغرب

صفر هاجر – صحافي متدرب

طالب نادي المصري لكرة القدم، من خلال نائب الرئيس محمد الخولي، من اتحاد الكرة بإجراء مقابلة المصري ونهضة بركان على ملعب الاسماعلية، فكان الرد برفض الأمن المصري بداعي نسبة الحضور الجماهيري .

وتوصل مسؤولو الفريق المصري بمراسلة، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، تفيد بعدم الترخيص للفريق بإجراء مباريات الكونفدرالية، الدوري، وكأس مصر.

وراسل الفريق المصري نهضة بركان، عبر الفاكس، لبرمجة مباراته المقرر بمصر سابقا بمصر بالمغرب في ظل استحالة برمجها على ملعب بسبب رفض الترخيص له.