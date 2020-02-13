السلطات الجزائرية توقف مدير شبكة “النهار” بتهم فساد

أوقف الدرك الجزائري، أنيس رحماني، مدير مجموعة “النهار”، أول مجموعة إعلامية خاصة في الجزائر، بتهمة “الفساد”، وفق ما أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس.

وقال المصدر نفسه لوكالة “فرانس برس”: “تم توقيفه، أمس الأربعاء، بتهم فساد إنه موقوف احتياطيا”.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية خاصة أن رحماني، البالغ من العمر 49 سنة، يواجه “عددا من التهم المتعلقة بالفساد المالي، أبرزها استغلال النفوذ، والحصول على امتيازات غير مبررة، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”، على أن يمثل الخميس، أمام وكيل الجمهورية.

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وأشارت الصحافة الجزائرية إلى شكاوى عدة في حق رحماني، المعروف بقربه من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

وكان قد حكم على رحماني، وصحافي في مجموعة النهار، شهر دجنبر الماضي، بالسجن ستة أشهر بتهمة “إهانة” الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، الذي كان يومها في السجن.

وتأسست قناة النهار التلفزية، العام 2012، وهي شبكة إخبارية تبث في شكل متواصل، وتصنف نفسها “أول قناة إخبارية في الجزائر”.