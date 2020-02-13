إيتو يبدي سعادته بتنظيم قطر لكأس “السوبر” الإفريقي

محمد فنكار
عبر الدولي الكاميروني السابق، صامويل إيتو، سفير مونديال قطر 2022، عن سعادته بتنظيم كأس السوبر الإفريقي خارج القارة، مبرزا بأن الأمر يساهم في إعطاء صورة إيجابية على كرة القدم الإفريقية ويزيد من إشعاعها.
وأكد إيتو في تصريح خلال لقائه أمس الأربعاء، بوسائل الإعلام العربية والعالمية خلال زيارة إلى استاد “البيت”، أن “إقامة مباراة السوبر الإفريقي خارج القارة الإفريقية أمر إيجابي يساهم في مزيد من الشهرة والانتشار لصيت الكرة الإفريقية موضحا أن بعض البطولات المهمة سارت على النهج نفسه ومنها بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين إحدى أغنى البطولات في العالم والتي تقام بعض مبارياتها في فرنسا حاليا”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “إقامة السوبر الإفريقي في الدوحة، تدعم الكرة الإفريقية، وبمثابة تجربة لجس نبض اللجنة التنظيمية لمونديال قطر سنة 2022، من خلال الأحداث التي تستضيفها في السنوات الأخيرة، للوقوف على جاهزية الملاعب وبعض الأمور اللوجيستيكية، حيث تمثل خبرات تراكمية مفيدة وتجارب مميزة ضمن استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022”.
ويواجه الترجي التونسي، نظيره الزمالك المصري، يوم غد الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المغربي.
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