القدس: جرافات الاحتلال تهدم منزل في حي الثوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيليّة، اليوم الخميس، منزلًا في حي الثوري بالقدس المحتلة، لصاحبه إياد شويكي وهو أسير أمني سابق، بهدف إقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال مكان البيت.
وقال الشويكي، إنه تسلم إخطارًا بعدم دخول أرضه مطلقًا، وإخلاءها خلال يومين، وإخراج معداته الخاصة الموجودة في الأرض، وذلك بعد أن تم هدم منزله الذي يؤوي 6 أفراد من عائلته إضافةً له ولزوجته.
وأضاف أن الاحتلال هدم سورًا يعود للمواطن خليل أبو هدوان المجاور لمنزله، ويشار إلى أن شويكي أمضى في سجون الاحتلال 12 عامًا، وخرج من الأسر عام 1998.
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