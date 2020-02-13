جدار جديد يقام من أجل ترامب في الهند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعمل مقاولون في الهند على بناء جدار في مدينة أحمد آباد، اليوم الخميس، قبيل زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للمدينة، وذلك لحجب الأحياء الفقيرة عنه.

وسيزور ترامب، الذي تعهد ببناء جدار على امتداد الحدود الأميركية مع المكسيك، الهند يومي 24 و25 شباط/ فبراير الجاري لتأكيد العلاقات الإستراتيجية التي شابتها نزاعات تجارية.

ولن يضطر ترامب إلى رؤية بيوت الفقراء عندما يصل إلى مدينة أحمد آباد خلال زيارته للهند هذا الشهر، فقد أقيم جدار جديد لكي يفصل بينه وبينها.

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وقال مسؤول كبير بالحكومة إن الجدار يقام لأسباب أمنية وليس لإخفاء الأحياء الفقيرة، غير أن المقاول الذي يتولى بناء الجدار قال لرويترز إن الحكومة "لا تريد أن يكون الحي الفقير مرئيا" عندما يمر ترامب به في طريقه من مطار مدينة أحمد آباد.

وقال المقاول مشترطًا عدم نشر اسمه إنه "صدرت لي الأوامر ببناء جدار بأسرع ما يمكن ويعمل 150 بناء على مدار الساعة لإتمام المشروع"، وسلم المسؤول الحكومي بأن الجدار يمثل جزءًا من حملة "تجميل وتطهير".

وأيًا كان السبب سيمنع الجدار، البالغ طوله 400 متر وارتفاعه أكثر من مترين، ترامب من رؤية حي تعيش فيه نحو 800 أسرة فقيرة.