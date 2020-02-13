المانيا تمنح المعارضة الإيرانية ترخيصاً لتنظيم مظاهرات على هامش مؤتمر الأمن

الخميس 13 فبراير 2020

صورة أرشيفية

قال فرنر كراوس، المتحدث باسم شرطة مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، الخميس، أنه تم منح ترخيص لمظاهرات ضد النظام الإيراني، على هامش مؤتمر الأمن الذي تنطلق أعماله الجمعة.



ونقل موقع العين الإخبارية، عن كراوس قوله "منحنا ترخيصا لمظاهرات ضد النظام الإيراني، خلال أيام انعقاد المؤتمر".

وتابع: "ستتولى شرطة ميونيخ تأمين التجمعات التي تجري في وسط المدينة كجزء من مهمة تأمين المؤتمر ككل، ووفق قانون التجمع".

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وتشارك شخصيات من المعارضة الإيرانية، والإيرانيين المقيمين في ألمانيا، في التجمعات الاحتجاجية التي تحتج ضد قمع مظاهرات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إيران.

وتطالب المظاهرات بطرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من مؤتمر ميونيخ، ووضع نهاية للنظام في طهران، وفق المصدر ذاته.

وينطلق، غدا، مؤتمر ميونيخ بمشاركة 39 رئيس دولة وحكومة، و١٠٠ وزير خارجية ودفاع، و٥٠٠ باحث وخبير أمني، في ميونيخ، على أن يختتم أعماله، الأحد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات كبيرة في مدن إيرانية عدة، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 50% بشكل مفاجئ.

وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قبل الأمن، ما أدى لمقتل ١٥٠٠ متظاهر وإصابة الآلاف، بحسب إحصائيات حقوقية.