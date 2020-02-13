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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإرتفاع طفيف وتدريجي لدرجات الحرارة في الإمارات والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
صورة أرشيفية
توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي .
وذكر المركز أن الطقس سيكون رطبا خلال الليل وصباح "السبت" مع فرصة لتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وبحسب المركز فإن حركة الرياح ستكون شمالية غربية – شمالية / 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:44 والمد الثاني عند الساعة 05:27 والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:49 .
وفي بحر عمان يكون خفيفا ومتوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 والمد الثاني عند 01:39 والجزر الاول عند الساعة 07:36 والجزر الثاني عند الساعة 19:26 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 21 14 75 40 دبي 22 15 80 40 الشارقة 22 14 75 40 عجمان 22 15 80 40 أم القيوين 22 13 85 40 رأس الخيمة 22 14 80 45 الفجيرة 24 16 70 35 العين 22 13 80 35 ليوا 21 11 65 35 الرويس 19 12 80 40 السلع 19 12 80 40 دلما 19 13 75 45 طنب الكبرى 20 15 75 45 طنب الصغرى 20 15 75 45 أبو موسى 20 15 75 45 .
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