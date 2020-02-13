- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصابة بفيروس كورونا في اليابان والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
صورة أرشيفية
أعلن وزير الصحة والعمل والضمان الاجتماعي الياباني، كاتسونوبو كاتو، أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد، موضحاً أن المتوفي سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عاما من محافظة كاناغاوا
وأصيب في اليابان أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا، الذي يسبب شكلا خطيراً من الالتهاب الرئوي. هؤلاء بالأساس هم ركاب وطاقم السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، ويوجد على متن السفينة أكثر من 3500 شخصاً، بما في ذلك 24 مواطنا روسيا. ولم ترد أنباء عن أي إصابة بين الرعايا الروس.
ووضعت السفينة السياحية "دايموند برنسيس" ( ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا") في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.
في الوقت نفسه، جرى الإبلاغ عن إصابة سائق سيارة أجرة في طوكيو، بالإضافة إلى طبيب في محافظة واكاياما. ووفقا لوكالة "كيودو"، فقد توقف المستشفى الذي عمل فيه الطبيب عن استقبال مرضى جدد.
وبين اليابانيين المصابين، يوجد 12 شخصاً تم إجلاؤهم بواسطة رحلات جوية مستأجرة من مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ انتشار العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مصابة بفيروس كورونا في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.