محافظ حضرموت يتفقد إدارة قوات خفر السواحل بالمكلا  

الخميس 13 فبراير 2020

البحسني يتفقد قوات خفر السواحل بالمكلا

تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم؛ إدارة قوات خفر السواحل، بمدينة المكلا.



حيث اطلع القائد "البحسني" على سير العمل بالإدارة، والمهام المناطة بقوات خفر السواحل في تأمين سواحل محافظة حضرموت، والمياة الإقليمية؛ ضد أية أخطار قد توجد .

القائد "البحسني" ألقى كلمة في منتسبي خفر السواحل -خلال زيارته- أشاد فيها بمستوى التطور بقوات خفر السواحل لتقوم بمهامها على أكمل وجه؛ حيث قال "طورنا قوات خفر السواحل، واليوم هي تقوم بمهامها في حماية سواحل حضرموت باقتدار".

Advertisements

أكد فيها أن هذه الزيارة التفقدية تأتي ضمن مجموعة الزيارات الخاصة للوحدات الأمنية والعسكرية المنتشرة على طول السواحل لمحافظة حضرموت، والاطلاع على الخطة الأمنية الأخيرة لأنتشار قوات خفر السواحل.

كما حث الجنود على رفع مستوى اليقظة والجاهزية والانضباط؛ لصد أية مخاطر بحرية تحدق بالمنطقة، وتوفير الحماية اللازمة للحدود البحرية، ومكافحة عمليات التهريب التي كانت تنشط بكثرة في السابق ضمن هذه المناطق.

كما شكر المحافظ "البحسني" قوات التحالف العربي؛ على دعمها الكبير وجهودها المتواصلة والعظيمة منذ تأسيس قوات خفر السواحل وتطويرها ورفدها بكل ما يرفع من مستواها.

بدوره شكر قائد قوات خفر السواحل، المقدم سالم النموري؛ السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ممثلة في المحافظ "البحسني" على الجهود الكبيرة التي تبذلها منذ تأسيس هذه القوات ونشأتها.

كذلك شكر "النموري" قوات التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المتواصل والسخي، والاهتمام الكبير الذي توليه بقوات خفر السواحل، والحرص الكبير على رفع أدائها وتقديمها بالشكل الأمثل.

استقبل المحافظ "البحسني" ورافقه خلال الزيارة؛ قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري وعدد من الضباط بخفر السواحل.