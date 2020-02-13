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شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك يكشف عن السبيل الوحيد للقضاء على الحوثيين والإخوان والان مع التفاصيل
الخميس 13 فبراير 2020
صورة أرشيفية
كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن السبيل الوحيد للقضاء على الإرهابيين من ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتنظيم الإخوان الدولي .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "تقوية الجنوبيين على أرضهم وتمكينهم من إدارتها وتطبيع الحياة في الجنوب، وتمكين ودعم طارق عفاش للزحف على صنعاء سيحرك كل الشماليين" .. مؤكداً أنه في الداخل زالت غالبية الشمال باغضة للحوثي وللإخونج .
وأضاف "هذا السبيل الوحيد للقضاء على الإرهابيين الحوثيين والإخونجيين وبذلك تقطع آمال إيران وتركيا" .
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