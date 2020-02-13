شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك يكشف عن السبيل الوحيد للقضاء على الحوثيين والإخوان والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020 صورة أرشيفية كشف نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن السبيل الوحيد للقضاء على الإرهابيين من ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتنظيم الإخوان الدولي .

Advertisements وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "تقوية الجنوبيين على أرضهم وتمكينهم من إدارتها وتطبيع الحياة في الجنوب، وتمكين ودعم طارق عفاش للزحف على صنعاء سيحرك كل الشماليين" .. مؤكداً أنه في الداخل زالت غالبية الشمال باغضة للحوثي وللإخونج . وأضاف "هذا السبيل الوحيد للقضاء على الإرهابيين الحوثيين والإخونجيين وبذلك تقطع آمال إيران وتركيا" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك يكشف عن السبيل الوحيد للقضاء على الحوثيين والإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.