شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. احتواء جميع حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق الأسترالية أن جميع حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز - التي تحملت العبء الأكبر من الحرائق في الآونة الأخيرة - "تم احتواؤها" للمرة الأولى منذ اندلاعها في سبتمبر.

وقالت هيئة الإطفاء الريفية في نيو ساوث ويلز اليوم الخميس أنه كان "موسم حرائق صادما ومرهقا ومزعجا للغاية حتى الآن".

وقال روب روجرز، نائب مفوض الهيئة، عبر تويتر اليوم الخميس: "بعد موسم حرائق مدمر حقا لكل من رجال الإطفاء والسكان الذين عانوا خلاله كثيرا ..جميع الحرائق تم احتوائها في نيو ساوث ويلز، وهذا خبر عظيم".