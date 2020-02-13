شهدت عدداً من شوارع العاصمة بغداد اكتظاظاً ببيع باقات الورود والدببة الحمر، وبدأ الناس باقتنائها استعدادا لعيد الحب "الفالانتاين" الذي يوافق يوم غد الجمعة. وتجولت عدسة "الخليج 365" بين عدة مناطق ومحال تجارية تبيع الهدايا والتقطت صوراً تجسد هذه الاستعدادات. تصوير: علي جاسم

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بغداديون يستعدون لـ'عيد الحب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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