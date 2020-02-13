اعتقال 7 اشخاص بتهم مختلفة احدهم يحمل حبوبا مخدرة في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الخميس، عن اعتقال سبع اشخاص بتهم مختلفة احدهم يحمل حبوبا مخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دوريات شرطة نجدة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق قضايا جنائية ضمن مناطق المحمودية والشعب وحي اور وسيطرة بعقوبة، خلال ممارسة أمنية بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن المناطق المذكورة أعلاه".
وأضافت المديرية، أن "دوريات شرطة نجدة الشعب وبالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى القت القبض على شخص يحمل حبوبا مخدرة ضمن شارع القناة، خلال ممارسة أمنية ايضا"، لافتة الى أنه "تم الاشتباه بالشخص ولدى استيقافة وتفتيشة عثر بحوزتة على أقراص وحبوب مخدرة وأدوات التعاطي".
وأضافت المديرية، أن "دوريات شرطة نجدة الشعب وبالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية الأخرى القت القبض على شخص يحمل حبوبا مخدرة ضمن شارع القناة، خلال ممارسة أمنية ايضا"، لافتة الى أنه "تم الاشتباه بالشخص ولدى استيقافة وتفتيشة عثر بحوزتة على أقراص وحبوب مخدرة وأدوات التعاطي".
وتابعت، أنه "تم تسليم المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق".
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