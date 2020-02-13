اندلاع حريق داخل محال تجارية قرب ساحة الخلاني

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريق داخل محال تجارية في ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "اندلع حادث حريق داخل عدد من المحال التجارية لبيع المدافئ في ساحة الخلاني"، مشيراً الى أن "الدفاع المدني يوجه خمس فرق اطفاء السيطرة على النيران".
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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