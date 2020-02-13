رسمياً.. تحرك من برشلونة لإبرام صفقة جديدة

2020-02-13 | 15:32
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وأشارت إلى أن برشلونة أرفق مع الطلب التقرير الطبي لحالة ديمبلي، والذي يثبت حاجة اللاعب لفترة علاج أكثر من 5 أشهر، للمشاركة مجددًا في المباريات.
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الطبية في رابطة الليجا ستعلن قرارها بشأن طلب برشلونة خلال 72 ساعة من اليوم.
يذكر أن اللاعب الجديد لن يسمح له بالمشاركة مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما سيستمر ديمبلي على قوة البارسا أوروبيًا.
وكشفت تقارير صحفية إلى أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أبلغ الإدارة بأنه يفضل التعاقد مع ويليان خوسيه، مهاجم ريال سوسييداد.
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