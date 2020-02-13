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رسمياً.. تحرك من برشلونة لإبرام صفقة جديدة

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2020-02-13 | 15:32

رسمياً.. تحرك من برشلونة لإبرام صفقة جديدة

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أقدم ، اليوم الخميس، على الخطوة الأولى في طريق تعاقده مع لاعب جديد هذا الموسم، لتعويض غياب الجناح الفرنسي المصاب عثمان ديمبلي.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة تقدم اليوم بطلب رسمي إلى رابطة الليجا، لاستبدال ديمبلي بلاعب آخر في المسابقات المحلية وفقا لما تنص عليه اللوائح.

وأشارت إلى أن برشلونة أرفق مع الطلب التقرير الطبي لحالة ديمبلي، والذي يثبت حاجة اللاعب لفترة علاج أكثر من 5 أشهر، للمشاركة مجددًا في المباريات.


وأوضحت الصحيفة أن اللجنة الطبية في رابطة الليجا ستعلن قرارها بشأن طلب برشلونة خلال 72 ساعة من اليوم.

يذكر أن اللاعب الجديد لن يسمح له بالمشاركة مع برشلونة في بطولة ، بينما سيستمر ديمبلي على قوة البارسا أوروبيًا.

وكشفت تقارير صحفية إلى أن كيكي سيتين، مدرب برشلونة، أبلغ الإدارة بأنه يفضل التعاقد مع ويليان خوسيه، مهاجم ريال سوسييداد.

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