كشف رئيس هيئة المسائلة والعدالة باسم البدري، الخميس، الية تدقيق اسماء الوزراء، منوها الى ان المدة التي تتم من خلالها تدقيق الاسماء متفاوتة.
وقال رئيس الهيئة باسم البدري في حديث لوكالة الانباء العراقية، إن "آلية عمل الهيئة تتضمن كشف وتدقيق أسماء الوزراء والمناصب الأخرى في الدولة من خلال مخاطبات من الجهات الرسمية المعنية".
وأضاف البدري، "لا يوجد فرق في عمليات التدقيق بين المناصب العليا سواء كانت عمليات الكشف تتم للحكومة أم للبرلمان لاسيما وأن الجهتين معنيتان بهذا الصدد"، لافتا الى أن "المدة التي تتم بها عملية تدقيق الأسماء متفاوتة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة المساءلة والعدالة يكشف الية تدقيق اسماء الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.