بالفيديو..عمليات بغداد تعيد فتح جسر السنك والمناطق المحيطة به

جسر السنك والمناطق المحيطة به تعود للخدمة من جديد، هذا مااعلنت عنه اعلنت قيادة العمليات في بغداد ، عقب غلق دام لاربع اشهر تقريبا اثر الاحتجاجات التي حاول المتظاهرون فيها عبور ذلك الجسر من جانب الرصافة الى الكرخ وصولا للمنطقة الخضراء، لتهرع القوات الامنية بوضع كتل كونكريتية واسلاك شائكة لتحول دون عبور المحتجين.

قيادة العمليات وفي بيان لها بينت بان جسر السنك وطريق ابو نواس وشارع الرشيد وجزءا من شارع الرشيد بدأت فيها اعمال تنظيف وادامة لغرض اعادة افتتاحها، اضافة لمناطق الخلاني وساحة الوثبة والشارع الرابط بينهما ومنطقة سيد سلطان علي وغيرها التي جرت فيها احداث ومصادمات بين متظاهرين وقوات امنية، انطلقت فيها هي الاخرى اعمال تأهيل من قبل كوادر الامانة والبلديات هناك.

وفي الوقت الذي قال فيه البيان بان المتظاهرين السلميين حددوا منطقة التظاهر في ساحة التحرير وتم تخصيص قوة حماية لهم ولمنطقة التظاهر، حذر من اندفاع بعض المحتجين الى خارج ساحة التحرير او محاولتهم لاستخدام وسائل تدخل في مجال العنف ضد القوات الامنية، لانها سترد عليهم وتتخذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وفق معايير حقوق الانسان والقوانين النافذة.

