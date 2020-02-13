مسؤول أمني سابق: سياسات فرماجو وقطر خطر يهدد الصومال

حذر رئيس جهاز الأمن والمخابرات الصومالي السابق عبد الله محمد علي، من أن سياسات الرئيس محمد عبدالله فرماجو تجاه أطياف المجتمع، وسيطرة قطر على مفاصل البلاد، يهدد بانهيار الصومال.



وقال عبد الله محمد علي خلال مقابلة مع تلفزوين "دلسن المحلي" الخميس، :إن الحكومة الحالية تعمل في خلق الفتن والعداوات منذ وصولها لسدة الحكم قبل ثلاث سنوات، والوضع خطير".

وأضاف :"أن السياسات التي تتبعها الحكومة اعادت البلاد للوراء سياسيا وأمنيا واقتصاديا".

ووصف رئيس جهاز المخابرات والأمن القومي الحالي فهد ياسين" بأنه "عراب السياسة الجديدة"، مشيرا إلى أن الياسين يتعامل مع الصومال كشركة يديرها وفق رؤية حلفاءه بقطر.

وتابع أن الياسين سلم البلاد إلى قطر، ويعارض أي توجهات دبلوماسية محايدة، ويرفض اتخاذ الصومال سياسة خارجية مستقلة عن الدوحة، والمخطط القطري الذي ينفذه ياسين يقضي بإبقاء الرئيس فرماجو .

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وتابع خلال المقابلة أن سياسات حكومة فرماجو أدت لانعدام الثقة كع الشعب الصومالي والولايات الإقليمية والمجتمع الدولي.





وحمل رئيس جهاز الأمن والمخابرات الصومالي السابق، الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس جهاز المخابرات والأمن القومي الحالي مسئولية الانهيار الأمني الذي تعيشه البلاد.

وكشف عبد الله محمد علي، رفضه حينما كان رئيسا لجهاز المخابرات، أمرا باعتقال رئيس ولاية غلمدغ السابق أحمد دعالي حاف، وسياسيين آخرين.

وأوضح أن الحكومة الحالية حاولت تغيير كل شيء اتفقت عليه الأطراف الصومالية، بما فيها تشكيل الولايات الإقليمية وتأسيس القوات الوطنية وقوانين البلاد.

ولفت إلى أن الرئيس فرماجو يحاول اعادة سياسات نظام الرئيس السابق محمد سياد بري بمعاداة جميع القبائل، معربا عن مخاوفه من انهيار الصومال جراء سياسات فرماجو.

وأكد ان الحكومة تقصد ايقاف العمليات العسكرية ضد حركة الشباب، وتدمير المؤسسات الأمنية بما فيها الشرطة والجيش والمخابرات، مضيفا أن حركة الشباب تحولت إلى دولة موازية لها أجهزتها الأمنية والقضائية وتفرض الضرائب على الناس.