انطلاق مناورة "المحارب الذي لا يقهر" بين الهند وبريطانيا

انطلقت، الخميس، مناورة عسكرية مشتركة بين الهند وبريطانيا في سهول مدينة سالزبري في مقاطعة ويلتشير، غرب المملكة المتحدة.



وتستمر النسخة الخامسة من التدريبات العسكرية المشتركة "آجيا ورايور 2020" Ajeya Warrior 2020 وتعني "المحارب الذي لا يقهر" خلال الفترة من 13 إلى 26 فبراير/شباط الجاري.

ويشارك في المناورات 120 جنديًا من كلا الجيشين، لتبادل الخبرات المكتسبة في مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب، وفقًا لبيان رسمي حسب موقع "إيكونوميك تايمز" الهندي.

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والهدف من المناورات هو إجراء تدريب مشترك على مستوى الشراكة بين البلدين مع التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والتخطيط للتدريب على أنظمة الأسلحة الحديثة والمعدات وتدريب المحاكاة.

وتعد "آجيا ورايور 2020" مع المملكة المتحدة تدريبات مهمة فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجهها كلتا الدولتين في مجال التغير في جوانب الإرهاب العالمي، وتجري بالتناوب في المملكة المتحدة والهند.

وخلال حفل الافتتاح، استقبل العميد توم بيويك، قائد لواء المشاة البريطاني السابع، الكتيبة الهندية، وفي إطار التمرين، ومن المقرر أن تنظم محاضرات وتدريبات مهمة تتعلق بمكافحة التمرد وعمليات مكافحة الإرهاب.

وتختتم التدريبات بتمرين مشترك لمدة 72 ساعة يركز على العمليات المشتركة للجنود أثناء إجراء عمليات مكافحة الإرهاب.

وتجرى الهند والمملكة المتحدة تدريبات بحرية مشتركة تحت مسمى "مناروات كونكان" للتمرينات منذ عام 2004، كما تجري الدولتان أيضا "مناروات إندرا دانوش" منذ عام 2006.