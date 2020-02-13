إسبر: نقيم الوضع شمال سوريا وندرس توسيع عملياتنا في العراق

وزير الدفاع الأمريكي آثناء حضوره الاجتماع الوزاري لحلف الناتو - أ.ف.ب

قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، الخميس، إن بلاده تواصل التنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إطار مكافحة تنظيم داعش في العراق.



وأكد إسبر، خلال مؤتمر صحفي على هامش حضوره الاجتماع الوزاري لحلف الناتو، أنه سيتم توسيع العمليات العسكرية بالتعاون مع الحلف بالعراق؛ وعن سؤاله عن الوضع في الشمال السوري، قال " نجري تقييما للتطورات هناك".

وفيما يتعلق بمحادثات السلام مع حركة طالبان، قال إسبر إن مفاوضات جرت بين واشنطن والحركة لبحث اقتراح بخفض العنف لمدة 7 أيام.

وأوضح إسبر للصحفيين في مؤتمر صحفي في بروكسل "نقول دائما إن أفضل حل، إن لم يكن الحل الوحيد، في أفغانستان هو (التوصل) لاتفاق سياسي. وجرى إحراز تقدم على هذه الجبهة وسيكون لدينا المزيد لنعلنه بهذا الخصوص قريبا".

وأضاف "ستكون هناك عملية تقييم مستمرة مع المضي قدما.. إذا مضينا قدما".

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الحلف يستجيب لترامب

وأمس الأربعاء، وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" ، على تعزيز قواته لأداء مهمة التدريب بالعراق من أجل تخفيف العبء عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وذلك استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إن وزراء دفاع دول الحلف وافقوا على توسيع مهمته التدريبية في العراق استجابة لترامب.

وأضاف ستولتنبرج أن الحلف سيضطلع ببعض أنشطة التدريب التي يتولاها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، وهو ما يعني أن القرار لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد القوات الغربية بالعراق.





وقال في مؤتمر صحفي: "اليوم وزراء الحلف وافقوا من حيث المبدأ على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي، المتمثلة في أنشطة التدريب".

وطلب ترامب من حلفائه بالحلف أن يتكفلوا قسما من عمل التحالف الدولي خاصة على مستوى تدريب القوات العراقية.

وتضم بعثة الحلف الأطلسي نحو 500 عنصر وتشكلت بقيادة كندا عام 2018، وتعمل على تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية بطلب من حكومة بغداد.