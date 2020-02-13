أول وزير مسلم في بريطانيا يتقدم باستقالته لجونسون

استقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، الخميس، في خطوة مفاجئة توجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أسابيع من تمرير "بريكست"، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية.



واستقال الوزير بعد أن حاول جونسون استخدام عملية إعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، بحسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل.

وفور استقالته، عين مسؤول الخزينة البارز ريشي سوناك خلفا له.

ورغم التقارير عن التوترات بينه وبين دومينيك كامنغز، كبير مساعدي جونسون، كان جاويد يعتبر في منأى من أي تغيير.

إلا أن الشائعات بدأت بالانتشار بعدما طال اجتماعه برئيس الوزراء أكثر من المتوقع.

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وصرح مصدر مقرب من جاويد بأنه "رفض منصب وزير الخزينة (المالية)".

وتأتي استقالة جاويد في مرحلة مضطربة لبريطانيا بعد أسابيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، في عملية وضعت البلاد على طريق مستقبل مجهول.

تغيير حكومي

يجري جونسون الخميس تغييرا حكومياً هو الأول له منذ فوزه بأغلبية برلمانية مريحة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول التشريعية، حيث امتنع آنذاك عن إجراء تغيير حكومي واختار الانتظار إلى حين خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

ويعدّ التغير القادم بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي تسبب بها "بريكست"، يريد جونسون التركيز هذا العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى التحتية.



مسلم من أصول باسكتانية

وساجد جاويد هو سياسي بريطاني من أصول باكستانية، وعضو في حزب المحافظين ومدير سابق في دويتشه بنك، تم تعيينه في منصب وزير الداخلية في 30 أبريل/نيسان في حكومة تريزا ماي 2018، عقب استقالة آمبر رود بسبب فضيحة ويندروش.





وهو أول مسلم يعمل بإحدى أكبر دوائرِ الدولة في المملكة المتحدة، دخل مجلس الوزراء وزيرا للثقافة من عام 2014 إلى عام 2015، ووزيرا للأعمالِ ورئيسا لمجلسِ التجارة من عام 2015 إلى عام 2016، ووزيرا للمجتمعات المحليّة من عام 2016 حتى عام 2018.