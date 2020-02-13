ليبيا .. ميليشيا الوفاق تخرق قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الوطين الليبي، اليوم الخميس، أن ميليشيا حكومة فايز السراج، خرقت الهدنة بعد قصفها العشوائي الذي تسبب بمقتل إمراة وكذا تعليق الرحلات بمطار معيتيقة .



وجاء خرق الهدنة بعد ساعات من تصويت مجلس الأمن لقرار يدعم وقف إطلاق النار في البلاد، ما يمثل خرقا للقرار من قبل مليشيا "الوفاق".

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وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة (التابع للجيش): "أنباء عن 4 قذائف عشوائية تقذفها المليشيات سقطت بجامعة طرابلس، وحالة من الهلع وسط الطلبة ولا أخبار عن إصابات".

وأوضح أن ذلك "محاولة أخرى للإخوان الإرهابيين لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين".

وفي بيان ثان، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: "ما زالت المليشيات والمرتزقة في طرابلس تعبث بممتلكات أهلنا وأرواحهم".

وأضاف: "بعد قذائف الجامعة في طرابلس قذيفة أخرى تسقط على حي البطاطا بطرابلس وأنباء عن أضرار مادية ووفاة امرأة".