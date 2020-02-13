شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفتر يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تأمين الحدود البحرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي للجيش الليبي، أن حفتر ثمن في اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في دعم سبل حل الأزمة الليبية .

وكان دي مايو زار العاصمة طرابلس يوم أمس، والتقى خلالها برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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