الإضرار بسمعة الطيران المصري.. أول تحرك عاجل من البرلمان بعد واقعة محمد رمضان والطيار

كتب: ضياء السقا

في أول تحرك من البرلمان المصري، بعد أزمة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الواقعة، واستغلال منصات الإعلام بما يسبب إضرارا بالطيران المصري وسمعته عالميا.

وقالت البرلمانية في طلبها، والذي نشره موقع "اليوم السابع"، إنه في أكتوبر الماضي، نشر الممثل محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الانستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، حيث قام من مقعد الركاب الخاص وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقوم بقيادتها، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة".

وأضافت عبد الحليم: "وبعد إغلاق القضية والتحقيق مع الطيار ومجازاته عادت المناوشات بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".

وتابعت: "الفنان محمد رمضان قام بأعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري".

وأكملت إيناس عبد الحليم: "المضرور من هذه المعركة هو سمعة الطيران المصرى، والذي يتأثر بهذه المناوشات، والآن يقوم كل من الطرفين باستغلال المنصات الإعلامية للترويج لأوجه دفاعهم ضد بعضهم البعض، مستغلين الإعلام والصحف المصرية من خلال فيديوهات تراشق فيما بينهم، ما يؤثر سلبيا على أسطولنا الجوى".

وطالبت عضو البرلمان بوقف إذاعة مثل هذه الفيديوهات، ويجب إصدار قرار من وزير الإعلام بشأن منع الصحف والإعلام تناول هذه القضية، كونها تؤثر على سمعة الطيران المصرى الدولية.

وتعرض محمد رمضان، لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية، على خلفية موقفه الأخير مع الطيار الذي تسبب في إيقافه عن العمل مدى الحياة، وسخريته منه، وتشويه صورته أمام الرأي العام.

بداية الأزمة

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين نشر الفنان محمد رمضان، صورة ومقطع فيديو من داخل كابينة قيادة الطائرة التابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وظهر خلال الفيديو صوت خلفي لأحد الأشخاص المتواجدين الذي قال: "محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي"، وقال محمد رمضان في الفيديو: "إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح".

بعد ذلك قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

أول ظهور للطيار

من جانبه ظهر الطيار الموقوف مدى الحياة في مقطع فيديو، يكشف تفاصيل الواقعة، وعدم اهتمام رمضان بما حدث له.

وأوضح الطيار أنّه ظل مدة يحاول التواصل مع الفنان محمد رمضان ومستشاره القانوني لكن دون جدوى ولم يستطع التواصل معه، لافتا إلى أنّه اضطر للحديث عبر "السوشيال ميديا" قبل أن تنسى الأزمة، خاصة أنّه لم يجد حل بشكل ودي، كذلك تطرق للحديث عن أزمة مساعده الذي سحبت رخصته ولم يكن له أي ذنب.

رمضان يرد

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ورد محمد رمضان، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على ما نشره الطيار قائلا: "كل اللي متابع مشكلة كابتن طيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدت عمري ما هتخلى عنه، أول إمبارح أنا كلمت صديق ليا مدير شركة هوليداي للطيران الخاص وحكيتله الموضوع وقالي ابعتلي السي في بتاعه وإن شاء الله في خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع لمهنته ولكن من خلال شركة أخرى".

وتابع: "كلمت الأستاذ سعيد إمام مدير شركة روتانا وقولته يتواصل مع الكابتن أشرف ويقوله محمد رمضان، ومنتظر السي في عشان يكلم شركة إماراتية وإن شاء الله تستلم شغلك فيها، وكان رده لأه مش هيبعت السي في علشان رخصته مسحوبة ومش هينفع يشتغل في مكان آخر"، وأنه طلب منه مبلغ 9 مليون جنية ونصف على اعتبار أنها مكافأة نهاية الخدمة إضافة للمعاش.

الطيار ينفي ادعاءات رمضان

وتلقى رمضان هجوما حادا، مما دفعه لمسح الفيديو من على صفحته، بعد فترة قصيرة، عقب خروج الطيار أشرف أبو اليسر في فيديو جديد، لينفي ما قاله الفنان بأنه طلب منه 9 ملايين ونصف المليون جنيه، تعويضا عن أزمة صورة الكابينة التي أوقفته عن عمله.

رمضان يسخر من إيقاف الطيار

واستمر رمضان في استفزاز المتابعين للقضية، إذ نشر مقطعا جديدا قال فيه وهو يرقد على سرير بمستشفى، فيما يبدو أنه مشهد تمثيلي، إن "الطبيب الذي قام بتصويري تم إيقافه عن العمل مدى الحياة"، في سخرية لواقعة إيقاف الطيار.

جه يكحلها عماها

وفتح المقطع النيران على الفنان، وقال الجمهور: "رمضان جه يكحلها عماها.. السخرية من قطع العيش حرام.. أنت إنسان غير مسئول"، وغيرها من التعليقات الحادة.

ولم يكتف رمضان بذلك، بل استمر في استفزاز الجمهور، ونشر فيديو جديد له، من داخل إحدى الطائرات الخاصة، وظهر خلاله وهو يستعرض الطائرة بشكل استفز جمهوره ومتابعيه، خاصة عقب الأزمة المثارة بينه والطيار.

وظهر في الفيديو "علي" ابن محمد رمضان، وهو يجري ويلعب في الطائرة، وبينما يقوم مصور الفيديو باستعراض الطائرة الفارهة أثناء ذلك.

وبعد تصرفات رمضان الغريبة، ظهرت حالة تعاطف كبيرة من الجمهور مع الطيار أبو اليسر، وانتقل الهجوم على الفنان إلى الإعلام.

بسمة وهبة تهاجم رمضان

من جانبها، انتقدت الإعلامية "بسمة وهبة"، محمد رمضان بسبب أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر.

وقالت "وهبة" خلال تقديم برنامج "كل يوم" والمذاع عبر فضائية "on e" : "رمضان عايش في دور عبده موته، وأنه هينزل يقفل الشارع،مشيرة إلى أن "رمضان" لم يتصرف بشكل لائق بالرغم من كونه فنان وقدوة لجمهوره".

وتابعت :"عاوزة أقوله إنت حققت نجاح بس أنت لسة في بداية الطريق، النجاح الحقيقي أنك تستمر من خلال محبة الناس، النجوم الكبار زي عادل إمام ومحمود عبدالعزيز، كانوا كبار عشان محدش فيهم كان مغرور، بلاش نغمة أنا نمبر وان، راجع نفسك".