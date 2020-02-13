القاضي مزهر اصدر قرارا قضائيا بإلزام بنك بيبلوس بالنبطية تسليم احدى مودعاته

‏أصدر قاضي الامور المستعجلة في ​النبطية​ أحمد مزهر قرارا قضائيا بإلزام ​بنك بيبلوس​ - فرع النبطية تسليم احدى مودعاته مبلغ 11،396،850 ليرة لبنانية فورا، لاستكمال علاجها من مرضها العضال، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها مليون ليرة عن كل يوم تأخير.

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