كشفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن لقاء رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ و​السفيرة الأميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​، تطرق إلى موضوع القانون الأميركي الخاص بملاحقة ​الفساد​ المالي خارج الحدود الاميركية. وطلب باسيل منها أن تقوم ​الولايات المتحدة​ بتطبيقه وأن يشمل ​لبنان​ ما سيساعد على كشف الحقائق المتعلقة ب​عملية تهريب​ الأموال إلى الخارج فيتبين منها ما هو شرعي وما هو غير شرعي. كذلك تناول باسيل ريتشارد الاوضاع الاقتصادية المالية الصعبة التي يمر بها لبنان كما وتطورات الوضع في الشرق. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لقاء باسيل وريتشارد تطرق إلى القانون الأميركي لملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.