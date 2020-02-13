توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة البلمند ومجموعة ماليا

وقعت ​جامعة البلمند​ اتفاقية تعاون مع "مجموعة ماليا "وذلك لتبادل الخبرات بين المؤسسستين، وتأمين التدريبات اللازمة للطلاب، والخريجين، لما فيه مصلحة المجتمع .

وقع على الاتفاقية كل من نائب رئيس جامعة البلمند لإدارة تسجيل ​الطلاب​ وإدارة شؤون الخريجين الدكتور سليم كنعان ومدير التوظيفات في "مجموعة ماليا" السيد روجيه فرحات، الذي اعرب عن "أهمية هذا التعاون من أجل تبادل الخبرات مع الجامعة، لتعزيز الأداء والانتاجية في مجموعة ماليا، وان هذا التعاون يعود بالمنفعة للطلاب ولمجموعة ماليا، إذ يسهم في توجيه الطلاب وتحضيرهم لمتطلبات سوق العمل، وخلق فرص توظيف لهم في ​المستقبل​".

بدوره اشار كنعان إلى أن "توقيع هذه الاتفاقية يشكَل خطوة إيجابية، تتماشى مع رؤية جامعة البلمند، والتي تتضمّن دعم ​القطاع الخاص​ وتوفير ​البيئة​ الأكاديمية الملائمة من أجل تطوير الأفراد، خصوصًا في الظروف الراهنة التي يشهدها ​لبنان​.