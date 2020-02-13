قوى الامن: تدابير سير غداً في بيروت لمناسبة احتفال في بيت الوسط

أعلنت ​قوى الامن الداخلي​، في بيان، انه بـ"مناسبة إحياء غداً الذكرى السنوية الخامسة عشرة لرحيل ​رفيق الحريري​ ورفاقه، في ​بيت الوسط​ ستتخذ المديرية اعتباراً من ​الساعة​ 12.00 تدابير السير التالية:

- منع وقوف السيارات ولحين الانتهاء، في محيط الضريح، وفي شارعي ​فرنسوا الحاج​ وعمر الداعوق.

- منع مرور السيارات في شارع عمر الداعوق، وتحويل السير ظرفياً إلى الطرقات المجاورة.