أعلنت قوى الامن الداخلي، في بيان، انه بـ"مناسبة إحياء غداً الذكرى السنوية الخامسة عشرة لرحيل رفيق الحريري ورفاقه، في بيت الوسط ستتخذ المديرية اعتباراً من الساعة 12.00 تدابير السير التالية:
- منع وقوف السيارات ولحين الانتهاء، في محيط الضريح، وفي شارعي فرنسوا الحاج وعمر الداعوق.
- منع مرور السيارات في شارع عمر الداعوق، وتحويل السير ظرفياً إلى الطرقات المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير غداً في بيروت لمناسبة احتفال في بيت الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.