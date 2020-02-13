السفير الصيني في لبنان: مستعدون للتعاون مع الجميع في لبنان

أكد السفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​، ان "​السفارة​ تتعاون بشكل وثيق مع ​وزارة الصحة​ اللبنانية وتقوم بتبادل المعلومات ومتابعة الحالات في لبنان ولا إصابات حتى الان بين اللبنانيين في لبنان أو في الصين كما بين أبناء الجالية الصينية في لبنان، ومن السياسيات ​الخارجية الصينية​ عدم التحالف وعدم الانحياز فنحترم الشؤون الداخلية للدول ومنها لبنان ولمست في لبنان إجماعا بأنه يجب تعزيز التعاون مع الصين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، والصين منفتحة على الجميع في لبنان ومستعدون للتعاون مع الجميع لمصلحة البلدين".

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