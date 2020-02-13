بطيش:98% مِن المليارات التي جرى تحويلها الى الخارج هي لاصحاب الملايين

كشف الوزير السابق ​منصور بطيش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "تبيَّن أن 98 في المئة مِن المليارات العديدة التي جرى تحويلها الى الخارج، لا سيّما بعد 17 تشرين الاول، هي لاصحاب الملايين الذين يملك كُلّ منهم إيداعات باكثر من مليون دولار والذين تقاضوا عليها فوائد وارباح فاحشة. وعند اول احساس بالخطر، هرّب اصحاب الملايين أموالهم الى الخارج بالرّغم من الكابيتال كونترول الاستنسابي وغير المُقَونن الذي لم يطبق عملياً الا على صغار المودعين الذين تبخّر جزء من مدّخراتهم ب​الدولار​"، مضيفا: "يحدّثونك بالاخلاق وتحسّس معاناة الناس! المحاسبة مطلوبة".

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