اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في مؤتمر صحفي، أن "قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث، وأجرينا تحقيقا وهذه حالة غير مسبوقة".
هذا اصدرت السلطات السعودية في وقت سابق، أحكام بـ"إعدام 5 أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، وبرأت المحكمة ثلاثة لعدم ثبوت إدانتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: السعودية اتخذت خطوة غير مسبوقة إثر مقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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