الجبير: السعودية اتخذت خطوة غير مسبوقة إثر مقتل خاشقجي

اعتبر وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​، في ​مؤتمر​ صحفي، أن "قتل الصحفي ​جمال خاشقجي​ في القنصلية ​السعودية​ في ​إسطنبول​ كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث، وأجرينا تحقيقا وهذه حالة غير مسبوقة".

هذا ​اصدرت السلطات السعودية في وقت سابق، أحكام بـ"إعدام 5 أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، وبرأت المحكمة ثلاثة لعدم ثبوت إدانتهم".