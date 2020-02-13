الرئيس البيلاروسي: بيلاروس هي سويسرا الشرقية

أعلن الرئيس ال​بيلاروس​ي ​ألكسندر لوكاشينكو​، خلال استقباله وزير الخارجية السويسري إيناسيو كاسيس، انه "في الكثير من الأحيان يقولون عندما يدور الحديث عن بيلاروس، إنها ​سويسرا​ الشرقية"، مشيراً الى انه "لا يعترض على هذا التشبيه بتاتا لأن سويسرا تتمتع بهذه الصفة في ​العالم​، واكتسبت مكانة جيدة، بفضل سياستها وحيادها المستمر، وتصرفاتها اللائقة الكبيرة في العلاقات مع الدول الأخرى"، مشدداً على "وجود تحديات متشابهة تقف أمام الدولتين، ويجب على الدولتين أن تدافعا عن مكانتهما بين العديد من الدول القوية المجاورة".

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