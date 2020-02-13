ليبرمان: نصف نشطاء الليكود يحلمون بانتخاب رئيس جديد لحزبهم مكان نتانياهو

أعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​، في حديث اذاعي، ان "نصف نشطاء "الليكود" يحلمون بانتخاب رئيس جديد لحزبهم مكان ​بنيامين نتانياهو​ المنافس على ​رئاسة الحكومة​"، مشيرا إلى أنهم "يحلمون باليوم الذي ينتهي فيه هذا الكابوس".

هذا ويختلف ليبرمان مع معسكر ​اليمين الإسرائيلي​ المعادي للفلسطينيين في قضية واحدة، وهي علمانيته، ورفضه ميل هذا المعسكر للتدين.