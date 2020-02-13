ليبرمان: نصف نشطاء الليكود يحلمون بانتخاب رئيس جديد لحزبهم مكان نتانياهو

أعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في حديث اذاعي، ان "نصف نشطاء "الليكود" يحلمون بانتخاب رئيس جديد لحزبهم مكان بنيامين نتانياهو المنافس على رئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أنهم "يحلمون باليوم الذي ينتهي فيه هذا الكابوس".
هذا ويختلف ليبرمان مع معسكر اليمين الإسرائيلي المعادي للفلسطينيين في قضية واحدة، وهي علمانيته، ورفضه ميل هذا المعسكر للتدين.
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